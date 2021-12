Les poubelles ne désemplissent pas à Aubagne malgré un accord signé entre la Métropole et les syndicats

Les habitants d'Aubagne sont excédés par cette situation qui dure depuis plusieurs semaines. Malgré un accord signé entre la Métropole et les syndicats, sauf Force Ouvrière, et la réquisition des derniers grévistes par la préfecture de police, le ramassage des ordures prend du temps.

Depuis plusieurs semaines, les poubelles s'entassent dans les rues d'Aubagne. Il n'est même plus possible de payer le parking dans certains cas.

"Ouais c'est dégueulasse", clame Delphine, en plein centre d'Aubagne, à quelques mètres de la foire aux santons. Quelque soit l'endroit où l'on pose l'œil, il y a forcément un tas d'ordures pas loin. Un accord a pourtant été signé entre la Métropole et les syndicats, sauf Force Ouvrière, pour reprendre le travail.

"Je ne trouve pas ça juste, surtout quand des gens crèvent la dalle. Les voir faire du chantage, ça commence un peu à me gonfler", continue Delphine. "Je trouve ça honteux de laisser une ville comme ça", rajoute Mathilde, son sac de courses à la main.

Ces tas d'ordures sont présents dans toute la ville, à tous les coins de rue. Ici en plein centre-ville juste à côté de l'esplanade Charles de Gaulle où se trouve la foire aux santons. © Radio France - Bastien Thomas

François, venu avec sa compagne pour la foire aux santons d'Aubagne, n'a pas réussi à payer son parking. "C'est recouvert de poubelles. C'est un peu choquant et ça ne sent pas très bon", dit-il, désemparé par la situation. Philippe lui observe un énorme monticule d'ordures bloqué par des barrières en métal pour éviter que tout ne tombe. "Je pense à mon fils étudiant qui vient de trouver un boulot ici pour les vacances. Comme les éboueurs n'ont pas tous repris le travail, il va sûrement devoir nettoyer tout ça", observe-t-il, assez inquiet.

"C'est notre cadeau de Noël." - Gilles, gérant d'un bistrot en centre-ville d'Aubagne

La question de l'hygiène se pose aussi. "Ça va attirer des maladies tout ça et les rats aussi !", redoute Françoise, attablée sur la terrasse d'un café, pile en face d'un tas de poubelles. "Il y a déjà beaucoup de rats, mais là, on va les voir même la journée se promener", dit-elle encore. "Et oui, il y a des rats et ils sont gros", raconte Nicole. Sa copine Jacqueline glisse le mot de la fin aux derniers grévistes : "Maintenant il faut arrêter et penser un peu aux habitants" dit-elle.