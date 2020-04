Les précieuses « p’tites mains solidaires » de Corse fabriquent des centaines de masques tous les jours

La demande est au plus fort, mais elle a du mal à être satisfaite. C’est pourquoi, dans le contexte de crise sanitaire, « les petites mains » relèvent le défi tous les jours et fabriquent jusqu’à 3.000 masques par jour.

Le rôle des « p’tites mains » dans la crise du Covid-19 est fondamental. Avec la pénurie de masques dans le monde entier, des initiatives sont nées. En Corse, voilà déjà trois semaines qu’est né sur Facebook le groupe de couturières « les p’tites mains solidaires ». Tout est parti de l’appel à l’aide lancé par une infirmière libérale.

Aujourd'hui, il compte plus de 2 900 membres, et quelques 160 couturières professionnelles comme bénévoles qui chaque jour produisent entre 1.000 et 3.000 masques en coton aux normes « afnor » (association française de normalisation). Elles fabriquent également de nombreuses autres protections comme les blouses, sur-blouses, sur-chaussures … Ces protections dites alternatives ont d’abord « dépanné ». Désormais tout le monde se tourne vers « p’tites mains », à commencer par les autorités (ARS, Etat, élus). Tous envisagent leur rôle dans un futur proche. Cette initiative a fait des petits, notamment sur le continent, ou de nombreuses autres sections se sont constituées.