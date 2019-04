Les préfectures bretonnes appellent à la prudence avant les grandes marées

Bretagne, France

Un nouvel épisode de grandes marées est attendu sur nos côtes bretonnes à partir de ce jeudi et tout le weekend, avec des coefficients jusqu'à 108 samedi. Et avec le soleil lui aussi au rendez-vous, il y aura très certainement du monde sur les plages pour aller pêcher à pied. Les préfectures du Finistère et du Morbihan rappellent donc les consignes de sécurité.

Vérifier les horaires de marée et avoir de quoi donner l'alerte

Premier réflexe à avoir : bien vérifier les horaires de marée pour ne pas se faire piéger. Attention, la mer descend très loin mais remonte aussi très haut et rapidement.

Ayez toujours sur vous un téléphone portable, un sifflet et une lampe torche en cas de problème.

Prévenez vos proches de l'endroit où vous vous rendez. Le mieux est tout de même de ne pas partir seul.

En cas d'envasement

Il faut si possible étendre votre corps sur la vase et s'aider de ses mains pour se dégager. Le plus facile est de se mettre à quatre pattes.

De quoi aller pêcher dans les meilleures conditions !