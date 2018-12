Alcool, carburants, pétards, les préfectures de Drôme et d'Ardèche prennent des arrêtés pour ce week-end

Les préfectures de la Drôme et de l'Ardèche prennent des restrictions pour ce week-end. La vente de carburants à emporter, de fusées, de feux d'artifices et de pétards sont interdits jusqu'à ce lundi. La consommation d'alcool sur la voie publique et l'achat d'acide sont aussi concernés.

Drôme, France

La consommation d'alcool sur la voie publique, la distribution, l'achat et la vente de carburant à emporter, d'acide, de produits inflammables et de feux d'artifices, pétards et fusées sont réglementés ce week-end dans la Drôme.

Dès ce vendredi soir à partir de 18h00, jusqu'à lundi matin 8h00, la consommation d'alcool sur la voie publique, la vente et la distribution de carburants dans un récipient transportable sont interdits. L'interdiction concerne notamment l'achat et l'utilisation de feux d'artifices, pétards et fusées et l'achat et le transport d'acide et de produits inflammables.

La préfecture de l'Ardèche a également pris ces restrictions. Mais la distribution, la vente et l'achat de carburants sont interdits plus longtemps, jusqu'à 18h00 ce lundi.