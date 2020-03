Les préfets de la Drôme et de l'Ardèche interdisent toutes les activités de loisirs en plein air

Les préfets de la Drôme et de l'Ardèche ne veulent plus voir les gens se promener dans les parcs ou sur le bord de cours d'eau pendant cette période de confinement. Il n'est plus question de se promener dans les gorges de l'Ardèche ou les rives de la Drôme.