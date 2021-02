Les premières asperges landaises sont arrivées

On est encore loin du rendement normal de 280 tonnes ramassées chaque semaine, mais la récolte des asperges a bel et bien commencé. Depuis le 17 février, les exploitants récoltent 600 kilos par semaine, un petit rendement qui laisse espérer une pleine saison généreuse.

Ils sont une centaine dans les Landes à produire de l'asperge et hissent notre département au rang de premier producteur de France.

4 500 à 5 000 tonnes d'asperges par an

Chaque année, ils ont quatre mois chaque année, du début mars à la fin juin, pour produire et récolter 4 500 à 5 000 tonnes d'asperges. Leur fenêtre de tir est mince, leur année repose sur la réussite de leur récolte. Laquelle se fait grâce à 300 salariés et 1200 saisonniers. Début mars français, espagnol et polonais affluent dans les champs pour ramasser, trier les asperges et générer un revenu net de 22 millions par an.

Cette année, leur travail sera différent. L'installation du virus et de ses variants dans notre quotidien a imposé des modifications des conditions de travail. En 2020, la première vague de la pandémie de Covid-19 avait frappé la France en pleine saison de l'asperge et les exploitations s'étaient adaptées à marches forcées, en 2021, ces transformations se sont pérennisées.

15 centimes de plus par kilos

Port du masque, utilisation de gel hydroalcoolique font désormais partie intégrale de la récolte des asperges, tout comme la mise en place de nouvelles chaînes de tri pour assurer le respect d'un mètre de distance ente chaque employé. Travailler de cette manière demande plus de temps, David Ducourneau président du syndicat des Producteurs d'Asperges des Landes envisage déjà de devoir revoir à la hausse les amplitudes horaires. Mais surtout, travailler comme ça coûte bien plus cher : ces nouvelles installations imposent 20 % de charges de productions supplémentaires. Un coût qui va se répercuter sur le prix de l'asperge : le prix du kilo devrait augmenter d'au moins 15 centimes.