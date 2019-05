Les premières cerises de la saison arrivées et cette année elles sont dans le Gard !

Saint-Gilles, France

Elles sont là, elles sont mûres, elles sont bien rouges et bien juteuses : les cerises, les premières cerises plein champs de la saison en France sont dans le Gard, à Saint-Gilles. Geoffrey Magnani, le producteur du Mas de Saint-Jean, a commencé la récolte ce mercredi matin. "C'est grâce à la taille, très très courte, des cerisiers. Vu que l'arbre a moins de branches à alimenter, il est plus rapide sur la floraison et au démarrage, explique-t-il. Il a fait très très beau en février et mars, d'autant qu'à Saint-Gilles, on a un micro-climat, poursuit-il. Nous avons aussi un sol avec beaucoup de pierres qui gardent la chaleur et créent une atmosphère plus chaude." Bilan : des cerises avec près de 18% de taux de sucre, presque noires. "Des Burlats", précise le producteur.

Des cerises aussi bonnes que les autres

Une précocité qui leur permet d'être concurrentiel sur le marche, mais ne change rien au goût, promet Geoffrey Magnani : "La variété joue davantage, assure-t-il. Que le ramassage soit précoce ou tardif, si la cerise est mûre, elle est mûre ! Si on attend davantage elle va au contraire perdre en sucre et en fermeté".

Cette année, la production de Geoffrey Magnani sera de petite quantité. "Une tonne par jour pour le moment, et nous devons jeter 50% du premier ramassage à cause des intempéries", précise-t-il.

Geoffrey Magnani, le producteur. © Radio France - Jade Peychieras

Hamid, le responsable d'équipe. © Radio France - Jade Peychieras

Il faut cueillir les rouges et les noires et éviter les roses, pas assez mûres ! © Radio France - Jade Peychieras

Les premières cerises de l'année sont gardoises ! © Radio France - Jade Peychieras