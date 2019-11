Les premières familles des militaires morts au Mali reçues au 5e RHC de Pau

Pau, France

Les familles des victimes ont commencé à se rendre au 5e RHC de Pau ce matin. Le régiment a payé un lourd tribut, 7 des 13 soldats morts étaient du 5e. Une cellule psychologique a été ouverte en conséquence.

"On a transformé notre salle d'honneur en salle de veillée, dans laquelle il y a un environnement dédié à ces personnes", a expliqué le lieutenant-colonel Karl Flambry dans une conférence de presse ce mardi. Les représentants des cultes, le psychologue et les commandants de compagnie sont à disposition des familles si elles le souhaitent. Venir sur la base c'est aussi découvrir les collègues de leurs conjoints ou enfants. "On les accompagnent dans leurs demandes et leur besoin d'en connaître", a expliqué le lieutenant-colonel.

Nous avons reçu l'appui d'une cellule dédiée pour l'armée de terre dans l'accompagnement de gens qui seraient en situation d'inconfort ou de fragilité, pour les aider à surmonter cette épreuve. On a quelques cas bien identifiés, mais c'est largement sous-contrôle.

Le lieutenant-colonel Karl Flambry assure que tout est fait pour soutenir les familles de victimes.

L'armée assure que les familles seront suivies sur le long-terme et même le très long-terme. "Mais rapidement nous allons nous remettre à l'ouvrage pour remplir notre mission" dit le lieutenant-colonel Karl Flambry.

Mireille Lichtensteger est la déléguée de l'association "Entraide Alat", elle intervient dès le moment de l'annonce du décès, mais surtout après, après les hommages et les cérémonies.