Les premières fraises du Périgord arrivent mais la filière s'inquiéte

Une bonne nouvelle en apparence. Les premières fraises du Périgord arrivent sur le marché. A la mi-mars. Quoi de plus normal. Mais la crise sanitaire du Coronavirus pourrait bien bouleverser la donne de toute la filière.

Les premières fraises arrivent sur les marchés de Dordogne. De Journiac, de Vergt, de Cendrieux ou d'ailleurs, elles sont là et il n'y a rien d'exceptionnel, à la sortie d'un hiver qui a été très doux.

" Des fraises, oui. Mais qui pour les ramasser ?" - Un technicien de la Chambre d'Agriculture

Crise sanitaire du Coronavirus oblige, la filière est plongée dans l'inquiétude. Le gros du ramassage va commencer dans une dizaine de jours. "La plus grosse partie de la main d’œuvre est étrangère", explique Bernard Plantevin, technicien agricole à la Chambre d'Agriculture, "elle vient du Portugal et de Pologne. Si les frontières sont fermées, poursuit ce spécialiste de la fraise, la filière ne résistera pas. Ce n'est même pas envisageable, je suis inquiet" conclue t-il.

Des lundi des premières réunions vont avoir lieu. Pour la filière fraise, c'est une course contre la montre qui commence. Le Périgord produit entre 7 et 8 millions de tonnes de fraises par an .