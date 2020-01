Les premières Maisons France Services labellisées dans le Puy-de-Dôme

Puy-de-Dôme, France

Il y avait déjà les Maisons des Services Au Public. Elles se sont développées au fil des ans, dès 2006 à Pontaumur, 2015 à Viverols ou au Mont-Dore (où la MSAP a pris le relais de la maison des saisonniers), 2016 à Giat ou Pontgibaud, 2018 à Cunlhat. Les Maisons France Services constituent l'étape au-dessus avec toujours la même volonté d'offrir un accès à des services publics là où ils ne sont plus présents, en offrant une réponse dans un délai de 72 heures.

Dans ces Maisons France Services, neuf services publics sont représentés (CAF, Carsat, Pôle Emploi, Trésor Public, La Poste, MSA, CPAM, ministères de la Justice et de l'Intérieur). D'autres services peuvent également être accessibles, comme la mission locale, l'Adil ou bien des agences d'intérim. Les agents sont polyvalents, formés pour répondre aux questions les plus courantes ou aider les usagers dans leurs démarches.

Des démarches sur internet

Le plus souvent, c'est un problème de fracture numérique. Les usagers n'ont pas internet, pas d'ordinateur ou bien ne savent pas s'en servir. Ils ont simplement besoin d'aide pour s'y retrouver face à des administrations qui ont toutes dématérialisé leurs procédures. Cela peut prendre cinq minutes ou une heure mais c'est souvent extrêmement chronophage. Il faut être capable de résoudre un problème, compliqué ou bénin, comme cette habitante de Pontgibaud qui avait saturé la mémoire de son smartphone et qui ne savait pas comment la vider.

Les services publics peuvent également organiser des permanences dans ces Maisons France Service ou bien établir des visio-conférences pour avoir un interlocuteur en face à face. Un service qui devrait se développer de plus en plus.

Les sept premières Maisons France Services du Puy-de-Dôme sont celles de Viverols, le Mont-Dore, Saint-Gervais d'Auvergne, Pontaumur, Bourg-Lastic, Pontgibaud et Giat. Ces quatre dernières se situent toutes dans la communté de communes Chavanon, Combrailles et Volcans qui a voulu que tous les usagers soient au plus à 15 kilomètres ou 15 minutes d'une de ces maisons. D'ici la fin de l'année, une vingtaine des actuelles Maisons des Services Au Public devraient recevoir la labellisation Maison France Services dans le Puy-de-Dôme. Elles ne sont pas toutes en milieu rural, il en existe par exemple une dans le quartier de la Gauthière à Clermont-Ferrand.