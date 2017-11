Les premières photos du girafon au zoo de la Flèche

Carnet rose surprise au zoo de la Flèche avec la naissance d'un girafon.

Naissance surprise au Zoo de La Flèche : un girafon a vu le jour début novembre. La maman et le petit se portent bien.

Malaï, le nouveau girafon du zoo de la Flèche - @zoodelaflèche

Le girafon Malaï est né dans la nuit du 10 au 11 novembre dernier et mesure déjà 1,70 m. Il fera plus de cinq mètres à l'âge adulte.C'est le premier petit de June, née au Zoo de La Flèche en 2012 du couple Dioni et Issa.

Pour l'équipe du Zoo de La Flèche cet heureux événement est une surprise. Les soigneurs avaient détecté des accouplements mais la gestation de la girafe, qui dure entre treize et quinze mois, est discrète. Personne ne s'attendait à une mise bas si rapidement.

Le petit Malaï, le papa Uzul et toute la famille sont d'ores et déjà visibles au Zoo de La Flèche.

C'est la deuxième naissance de girafon en deux ans. En revanche, il y avait eu aussi un girafon mort né il y a un an et demi dans le parc.

