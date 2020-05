Les premières plages vont rouvrir d'ici ce week-end dans les Pyrénées-Orientales

Le préfet promet d'autoriser rapidement la réouverture des plages dans toutes les communes des Pyrénées-Orientales qui en font la demande et qui s'engagent à respecter un certain nombre de conditions.

D'ici quelques jours, il sera de nouveau possible de fouler certaines plages du Roussillon, après deux mois d'interdiction. À l'issue d'une réunion ce mardi avec l'ensemble des maires du littoral catalan, le préfet des Pyrénées-Orientales assure qu'il va autoriser rapidement la réouverture des plages dans les communes qui en font la demande, et à condition qu'elles s'engagent à respecter scrupuleusement une charte de six pages rédigée pour l'occasion.

Ce qui sera autorisé sur la plage :

se promener, seul, en famille ou en petit groupe

se baigner et nager

exercer une pratique sportive individuelle ou en famille

Ce qui sera toujours interdit :

s'étendre sur une serviette, prendre des bains de soleil, être statique

pique-niquer

s'adonner à des sports collectifs

se réunir à plus de 10 personnes

ouvrir les restaurants de plage

Ces dispositions seront valables jusqu'au 2 juin.

La charte ne prévoit aucune limitation d'affluence sur la plage, mais des dispositions plus strictes pourraient s'appliquer pour les plages urbaines. Le préfet en appelle à la responsabilité des habitants pour respecter les bons comportements. Les contrevenants s'exposent à une amende de 38 euros, même si les autorités veulent privilégier la pédagogie et la prévention.

Ce mardi soir, seule la commune du Barcarès a officiellement adressé une demande de réouverture aux services de l'Etat. Mais la plupart des autres communes devraient le faire dans les heures qui viennent. « Dès que nos services sont saisis, nous instruisons immédiatement le dossier, promet le préfet, l'objectif est d'aller vite et des ouvertures sont possibles d'ici le weekend prochain ».