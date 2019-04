PHOTOS-Les premiers appartements de l'Arbre blanc livrés

Montpellier, France

Les premiers appartements de l'Arbre blanc quartier Richter à Montpellier sont livrés ces jours-ci. Cet immeuble a été dessiné par l'architecte japonais Fujimoto. Haut de 50 m, il compte 17 étages , un restaurant au rez-de-chaussée qui ouvrira mi-mai , un roof top sur le toit ou vous pourrez aller boire un verre. Il compte 112 appartements vendus de 4500 à 6000 euros le m2.

Une oeuvre d'art

Une quinzaine de propriétaires ont reçus leurs clés cette semaine dont Anne-Marie qui a acheté un 4 pièces de 115 m2 au 14ème étage. Cette montpelliéraine qui vivait dans une maison à Aiguelongue a un peu le sentiment d'avoir acheté un morceau d'oeuvre d'art "je trouve cette _architecture magnifique et folle_". Elle apprécie aussi les équipements haut de gamme et la conciergerie idéale pour les personnes âgées.

4% des appartements ont été achetés par des investisseurs, le plus grand fait 270 m2 au 16 ème étage

Son appartement compte trois terrasses ou l'on jouit d'une vue imprenable " _on voit les pyramides de la Grande-Motte_, la nouvelle mairie,Sète au loin et l'Ecusson". Anne-Marie ne s'approche pas trop du garde corps car elle a peur du vide. _"Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer"_conclu t-elle.

Sébastien Garnier a accompagné Anne-Marie une propriétaire heureuse Copier

Claire a acheté un 3 pièces de 69 m2 coté lez pour 370 000 euros Copier

La vue depuis l'un des trois balcons de Anne-Marie © Radio France - Sébastien Garnier

L'intérieur de l'appartement de Anne-Marie © Radio France - Sébastien Garnier