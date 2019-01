Les premiers bébés 2019 de nos deux Charentes

Les premières naissances de l'année 2019 ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle en Charente et en Charente-Maritime.

Charente, Charente-Maritime, France

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, plusieurs bébés ont vu le jour dans nos deux Charentes. La première naissance a eu lieu à 00h10 à la maternité du centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac. Il s'agit d'une petite fille et l'accouchement s'est très bien passé. Ses parents ne lui ont pas encore trouvé de prénom.

Quelques minutes plus tard, à 00h16, un petit Yllan est né à l'hôpital d'Angoulême. Quatre autres naissances ont suivi, entre 8h53 et 10h57 : trois garçons et une fille.

En Charente-Maritime, le premier bébé de 2019 s'appelle Milo. Il a vu le jour à 1h du matin, à La Rochelle.