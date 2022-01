L'année 2022 commence avec de belles naissances dans le Puy-de-Dôme et dans l'Allier. La première à voir pointer le bout de son nez est une petite fille à 1h04 à Montluçon.

Les premiers bébés auvergnats de l'année sont nés dans l'Allier et le Puy-de-Dôme

Les premiers bébés Auvergnats de 2022 sont deux petites Auvergnates. Elles ne sont pas sœurs mais sont toutes les deux nées à la maternité de Montluçon, dans l'Allier, respectivement à 1h04 et 1h51. Elles sont suivies par un petit Puydômois, Léo, né à 5h10 au CHU Estaing de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme.

Dans l'Allier, la première enfant née en 2022 s'appelle Constance. Une naissance d'autant plus unique que la petite était semble-t-il très pressée de venir au monde. Elle n'a pas laissé le temps à sa maman de rejoindre la maternité. Elle est donc née chez elle à Billy à 7h45 avec l'aide des pompiers, arrivés seulement quelques minutes plus tôt, avant d'être emmenée à la maternité de Vichy. La petite et la maman se porte bien.

Dans le Cantal, pas de bébés 2022 à l'horizon pour le moment.