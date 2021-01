Dès ce jeudi, le standard, spécial covid a été assailli d’appels. Il est géré par le centre hospitalier Métropole Savoie. La direction de l’hôpital appelle à la patience et à prendre rendez-vous dès qu’une plateforme en ligne sera opérationnel.

Les premiers centres de vaccination pour les 75 ans et plus ouvrent progressivement en Pays de Savoie

Les personnes de 75 ans et plus peuvent prendre RDV depuis ce jeudi 14 janvier pour se faire vacciner contre le covid 19 en Savoie, à Chambéry et Aix les Bains.

Premier standard opérationnel, celui du centre hospitalier Métropole Savoie. Dans ce centre, basé dans le bâtiment Saint Hélène, au sein de l’Espace Santé Publique, on vaccine déjà quelques 150 personnes par jour contre le covid (les soignants et les agents du centre hospitalier). Aujourd’hui, il faut donc tout réorganiser pour accueillir un nouveau public.

D’autres centres seront mis en place très rapidement, à Moutiers et Albertville par exemple. A Chambéry, un deuxième centre de vaccination au centre-ville sera certainement ouvert dans les prochains jours.

Le CHMS précise que la réservation sera possible très prochainement, via une plateforme en ligne et demande de ne pas tenter d'appeler le standard de l'hôpital pour prendre RDV.

Rappel : à ce jour, la vaccination s'adresse uniquement :

aux professionnels de santé de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risque : professions médicales et paramédicales, ambulanciers

aux aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risque

aux personnes de 75 ans et plus (hors EHPAD)

En Haute-Savoie, la vaccination des de 75 ans devrait commencer mardi dans 8 centres de vaccination.