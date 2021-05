Les premiers cyclistes à l'ascension des grands cols, enfin déneigés

Les marmottes, les fleurs et... les cyclistes retrouvent leur place au sommet des grands cols de Savoie, Haute Savoie et de l’Isère. Les cols d'altitude ouvrent progressivement à la circulation, déneigés par les services de l'Etat. Reportage

On a pu observer les premiers coups de pédales ou premiers vrombissements des moteurs des motards ce week-end sur les routes des cols du Glandon, en Maurienne (Savoie) et du Galibier (entre Savoie et Hautes-Alpes). Ces deux cols ont fini d’être déneigés vendredi 28 mai et ils viennent d’être accessibles à la circulation.

Au col du Glandon, la neige recouvre encore une partie du parking, quelques centaines de mètres de dénivelés supplémentaires et nous arrivons sur le mythique col de la Croix de Fer, 2065 mètres d'altitude, un col classé hors catégorie.

Les premiers de la bande arrivés au col, Sébastien, Julien, Romain. Ils sont partis de Bourg-d'Oisans © Radio France - Anabelle Gallotti

Comme d’habitude, c’est dur ! – Sébastien, un cycliste radieux

En ce samedi matin couvert, Sébastien, Julien, Romain et Christophe sont presque les premiers à arrivés, en vélo au col. Ils sont partis de Bourg-d’Oisans (Isère). "C’est magnifique de voir ces paysages, cette neige, cette ambiance. On se sent privilégiés d’être là. Un vrai bonheur ajoute Sébastien".

Faire l'ouverture de ces grands cols : c'est mythique - Sébastien Copier

Un des prochains cols à ouvrir sera celui de la Madeleine, entre Tarentaise et Maurienne.