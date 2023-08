Les premiers demandeurs d'asile sont arrivés à la Résidence retraite de la Roche-Bellusson, dans l'Indre

Des rencontres entre personnes âgées et migrantes. C'est le pari de l'établissement de la Roche-Bellusson, à Mérigny dans l'Indre. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile (ou CADA) vient de s'installer dans des locaux proches de l'EHPAD. Deux jeunes femmes, l'une venue de Côte d'Ivoire, l'autre du Tibet sont déjà là. Un Malien et un Bangladeshois arrivent cette semaine.

Les premières arrivées attendues

Cela fait plus d'un mois que les résidents de l'EHPAD savent que des migrants viennent s'installer. "On me demandait tous les jours quand ils arrivaient", sourit Cynthia Rochet, intervenante à l'association Viltaïs, qui gère le centre d'accueil. Elle a beaucoup aimé les premiers contacts entre personnes âgées et demandeuses d'asile. "Un monsieur a dit à Maryam, de Côte d'Ivoire, "bon il va falloir parler fort ma fille, je suis sourd moi".

Rencontre entre deux mondes

Des échanges francs qui réjouissent aussi François Raffault, directeur de la résidence retraite. "Pour nous c'est super intéressant cette rencontre entre deux vulnérabilités, celle de personnes âgées et de demandeuses d'asile." Il conçoit la Roche-Bellusson comme un "lieu de vie ouvert". Avec Cynthia Rochet, ils prévoient déjà plusieurs activités en commun, pour favoriser les rencontres.

Pema, d'origine tibétaine. est arrivée depuis deux jours. Elle se sent déjà bien au sein de la résidence : "Je me sens comme en famille, même si ma famille me manque", conclut-elle, émue. Au total, 18 personnes pourront être accueillies au centre.