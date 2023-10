Les premiers déménagements des sinistrés du quartier Notre-Dame-des-Marins à Martigues ont commencé

Après un mois loin de leur maison, les évacués des bâtiments K et M du quartier Notre-Dame-des-Marins à Martigues (Bouches-du-Rhône) peuvent enfin récupérer leurs affaires. Deux premières familles sont remontées chez elles ce jeudi pour déménager.

Les bâtiments ont été stabilisés temporairement avec du ciment dans les fondations pour permettre aux familles de faire leurs cartons mais sur le long terme, ils sont condamnés à la destruction. Les déménagements vont s'étaler sur le mois.

Le camion se remplit petit à petit pour vider un appartement du bâtiment K grâce au monte-charge. © Radio France - Juliette Pierron

"10 ans de vie à emballer en un après-midi"

Forcément, c'est un adieu difficile pour Mourad qui fait ses cartons au 2e étage du bâtiment K : "*Ca fait 13 ans que je vis ici. Je voulais en partir, mais à ma manière. L**à *j'ai l'impression de partir comme un voleur. C'est plus de dix ans de ma vie à emballer un après-midi, ça fait bizarre".

Sur son balcon, Mourad ferme les derniers cartons de déménagement et écrit sa nouvelle adresse à Marseille. © Radio France - Juliette Pierron

Ce qui lui a le plus manqué ? "Mon canapé et ma télé !" rigole-t-il. Dans ses cartons, il met aussi ses vêtements et la vaisselle. Il laisse son frigo qui a tourné depuis l'arrêt de l'électricité il y a deux semaines.

"Nos vies sont en suspens"

Mourad et sa femme sont dans les premiers à déménager car ils sont également dans les premiers à avoir accepté une solution de relogement, à Marseille. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.

Selon 13Habitat , 37 familles sur 44 ont désormais un nouveau logement. Mais selon les familles, pas mal de problèmes persistent : certaines ont effectivement accepté une solution de relogement, mais il n'y a pas encore d'eau et d'électricité, d'autres doivent attendre qu'une autre famille s'en aille au mois prochain pour récupérer le logement.

Dans le couloir, des cahiers d'enfants abandonnés à la va-vite. © Radio France - Juliette Pierron

Khaoula et ses parents font partie des huit familles restantes qui logent encore à l'hôtel. Elle a refusé les propositions du bailleur car pas adaptées au handicap de sa mère ou plus cher que le loyer précédent. En attendant, sa vie tient dans un garde-meuble. "J'ai beaucoup de peine, explique-t-elle. On aimerait bien pouvoir tourner la page, passer à autre chose et avancer."

Elle voit l'impact sur sa vie de famille : "Je sens que mon petit frère est en train de décrocher à l'école. Moi j'ai dû arrêter mon travail pour m'occuper des papiers et des réunions car ma mère ne parle pas bien français. J'accepte cette responsabilité, mais c'est très difficile à vivre."

Les habitants restent très traumatisés : "On a du refuser un logement parce qu'il y avait une fissure à l'intérieur, explique la jeune femme. C'était impossible pour nous de vivre en la voyant tous les jours."

Les bâtiments K et M sont voués à la destruction. Selon le maire Gaby Charroux, l'opération va prendre environ six mois. L'examen des 16 autres bâtiments du parc de logements sociaux a débuté, selon les techniciens de 13 Habitat.