Les premiers diplômes de directeur sportif de basket sont délivrés à Limoges

Pour la première fois en France, neuf personnes ont reçu le diplôme de directeur sportif de basket. Une formation délivrée à Limoges et créée avec l'université de Grenoble, le syndicat des coachs et le soutien de la Ligue Nationale de Basket. Un métier nécessaire dans les clubs professionnels.

À la demande de la Ligue Nationale de Basket, un directeur par club de basket est obligatoire afin d'en améliorer l'encadrement technique. "Un besoin" selon le président du syndicat des entraîneurs de basket français, José Ruiz : "le basket français est d'un excellent niveau au plan européen et mondial, et il s'est énormément développé, pas seulement sur le terrain mais dans sa structure, grâce à des juristes, des gens qui améliorent la communication. Pour mener à bien toute cette gestion du sportif, il fallait quelqu'un en plus de l'entraîneur qui _a longtemps été l'homme à tout faire_", explique t-il.

Administration, personnel, organisation, finance, le directeur sportif est indispensable dans les clubs de basket. Il faut désormais des directeurs sportifs formés, professionnels et compétents explique Pierre Fargeaud, directeur général du Limoges CSP : "le directeur sportif est là pour assurer une cohérence dans la formation et dire par exemple, ça c'est la patte de Crawford Palmer à Limoges. On sait que quand on va à Limoges on va avoir tel type de joueur, tel type de coach, tel type d'entraînement".

D'où l'idée d'une formation qui s'adresse aux joueurs professionnels retraités, aux entraîneurs ou encore aux personnels administratifs qui veulent élever leur niveau : _"_cette formation permet d'apprendre tous les aspects du métier car ce n'est pas évident quand vous êtes sportif professionnel ou ancien joueur, il y a forcément des lacunes, sur le côté administratif par exemple", ajoute Pierre Fargeaud.

En reconversion, l'ex joueur professionnel à Châlons-en-Champagne, Anthony Stanford, a effectué un stage au Limoges CSP pour s'y former : _"tout ce que l'on va diriger en terme de formation, recruter les joueurs, chercher les coachs..._il faut être un vrai renfort pédagogique pour faire le lien entre les dirigeants des clubs, les staffs techniques; il faut avoir les capacités de tout gérer, d'être multi-tâches". Un métier plus qu'essentiel pour orchestrer les équipes sportives, en développement constant.