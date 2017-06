Les premiers pas de Damien Pichereau, député LREM de la Sarthe à l'assemblée nationale

Comme les 308 députés de LREM, Damien Pichereau était en séminaire de préparation ce week-end avant d'attaquer la 1ère session ce mardi. Il nous livre ses premières impressions.

Les choses sérieuses démarrent ce mardi pour les nouveaux députés avec l'ouverture de la première session parlementaire à 15h00. Les élus de la République En Marche qui siégeront pour la première fois ont eu droit à un séminaire de formation ce week-end. Alors, est-ce qu'ils sont prêts ? Nous avons posé la question à Damien Pichereau, député de la première circonscription de la Sarthe.

Interview de Damien Pichereau, député de la première circonscription de la Sarthe du 26 juin 2017 Copier

On n'a pas encore abordé le fond des dossiers

"C'était avant tout un séminaire de cohésion" nous dit Damien Pichereau, député de la première circonscription de la Sarthe, "on n'a pas abordé le fond des choses. On a abordé les moyens mis à notre disposition, la constitution de notre équipe, et le grand moment a surtout été l'élection de notre président de groupe Richard Ferrand. Pour ma part, j'ai fait le choix de m'entourer d'une collaboratrice qui a déjà l'expérience de l'assemblée nationale. Il faut savoir aussi que l'on va avoir des collaborateurs au sein du groupe, qui seront là justement pour toute la partie administrative. Nous (les députés), on a été choisit par Emmanuel Macron et la commission d'investiture pour travailler le fond. Moi, je suis plutôt spécialiste de la ruralité et de l'aménagement du territoire".

Je voudrais un bureau avec un lit

"Je suis prêt, le cartable n'est pas encore prêt, car je l'ai déballé seulement hier soir mais je vais préparer tout ça tout à l'heure et partir ce soir" souligne Damien Pichereau, député de la première circonscription de la Sarthe. "On n'a pas encore les bureaux, c'est en fin de semaine que ça sera tranché. Pour ma part, si les cadres de la république en marche m'écoutent, je souhaite toujours un bureau avec un lit. je tiens à le dire. La deuxième chose, c'est une place dans l'hémicycle proche d'une allée, parce que je vais 1 mètre 93 !"

