Deux jeunes Ukrainiens ont fait leur rentrée au collège Rimbaud de Belfort

Deux nouveaux élèves ont rejoint les classes de quatrième et de sixième du lycée Rimbaud de Belfort. Nikoloz et Yelysaveta arrivent tout droit d'Ukraine, ils ont fui les bombardements de Kiev et ont pu rejoindre les bancs de l'école en France. Ils sont ravis d'être là et s'intègrent déjà bien.

Petit brun au regard qui pétille, Nikoloz (son prénom se prononce Nicolas) est très à l'aise au collège Rimbaud de Belfort. Le jeune Ukrainien est arrivé en France il y a trois semaines, avec sa sœur Yelysaveta (elle se fait appeler Lisa) et sa mère. Ils ont fui Kiev et ses bombardements.

Depuis lundi, les deux jeunes vont à l'école, pas de classe spécialisée, ils suivent les mêmes cours que les Français, même s'ils ne maîtrisent pas notre langue. Mais ce n'est pas un problème pour eux.

La fine barrière de la langue

"Je parle un peu anglais et tout petit peu français, explique Yelysaveta, j'arrive à communiquer avec les autres grâce à ça et à des signes." Nikoloz, de son côté, est plus vantard "Moi je comprends bien !".

Comme ils ne peuvent pas encore accéder à la classe allophone, c'est-à-dire pour les gens qui ne parlent pas français, Corine Monchatre, la principale de l'établissement, a aménagé leurs cours.

J'étais un peu stressée, mais en arrivant, ça s'est tout de suite bien passé - Yelysaveta, jeune Ukrainienne en classe de 4e

"On leurs a mis des matières dans lesquelles le français n'est pas primordial. Ils font de l'anglais car c'est la seule langue qui nous relie, de la musique, de l'art plastique et du sport. Et bien évidemment du français, car ça nous semblait important qu'ils entendent notre langue."

Elle leur a aussi laissé choisir des matières qui leur plaisaient. "Yelysaveta adore les sciences, alors elle suit les cours de biologie. Quant à Nikoloz, il faisait de la lutte gréco-romaine à haut niveau dans son pays. Comme nous n'en proposons pas, on lui fait essayer la classe rugby et il a l'air d'aimer ça" se réjouit-elle.

Des professeurs et des élèves très accueillants

Les jeunes Ukrainiens intriguent leurs camarades, qui sont très avenants et bienveillants avec eux.

"J'étais un peu stressée, mais en arrivant, ça s'est tout de suite bien passé. J'ai rencontré des gens, je me suis vite fait des amis. On m'a aussi dit que j'étais jolie. C'était super gentil. Ça m'a rassuré et mis en confiance" confie Yelysaveta.

Tout est complètement différent ici par rapport à la maison : la façon dont les gens s'habillent, les cours... - Nikoloz, le frère de Yelysaveta

Quand il entre dans sa salle de cours d'anglais, plusieurs élèves proposent à Nikoloz de s'assoir à côté d'eux. "C'est super parce qu'ils m'apprennent des choses et je leur en apprend en retour !" s'enthousiasme le jeune garçon.

Les cours en Ukraine et en France sont très différents

Même si tout se passe bien pour l'instant, ce nouvel environnement reste très dépaysant pour le frère et la sœur. "Tout est complètement différent ici par rapport à la maison : la façon dont les gens s'habillent, les cours..." liste Nikoloz.

Un détail a particulièrement choqué Yelysaveta. "Le moment le plus dur, c'est quand j'ai appris que je ne pouvais pas utiliser mon téléphone en cours. En Ukraine, tout le monde le fait alors qu'ici c'est interdit. J'ai eu un peu peur. Mais après, je me suis rendue compte qu'on pouvait l'utiliser dans la cour donc ça allait mieux."

Les deux jeunes vont profiter au maximum de cet exilé forcé. "On va bien étudier et comme ça quand on rentrera, on aura beaucoup progresser sur notre français !"

La famille reste à Belfort pour une durée indéterminée.