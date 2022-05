Les premiers postes de secours ouvrent sur les plages de Palavas et Carnon

Quatre centre sur treize ont ouverts ce jeudi 26 mai à Palavas-les-Flots et à Carnon. D'autres suivront le week-end de Pentecôte. On vous dit où vous rendre pour une baignade surveillée.

Ils étaient attendus. Les postes de secours sont (enfin) ouverts pour certains d'entre eux. A Palavas-les-Flots et Carnon, quatre sur treize ont pris du service à l'occasion du pont de l'Ascension. Ils seront désormais ouverts tous les week-ends de 11h à 18h, puis tous les jours à compter du 1er juillet. Une ouverture d'avant-saison qui rassure. Notamment après les trois noyades enregistrées ces 15 derniers jours dans le Golf du Lion.

à lire aussi Un homme de 75 ans meurt noyé à Agde, la SNSM multiplie les interventions

à lire aussi Deux mineurs toulousains morts par noyade à Narbonne-plage, un troisième hospitalisé

"Au moindre problème ils sont là"

Dès sons arrivée sur la plage, Françoise a noté la présence des sauveteurs en t-shirt orange : "C'est rassurant quand on vient, comme moi, avec les petits-enfants. On les surveille bien sûr, mais on est pas seul à être attentif. Et puis on se sent en sécurité. Au moindre problème – un crabe, une piqûre, un bobo – ils sont là."

Selon cette Montpelliéraine, cette ouverture devrait même intervenir plus tôt dans l'année : "J'étais déjà là la semaine dernière, il faisait chaud mais la baignade était interdite à cause de la houle. Pourtant des gens sont allés à l'eau alors que _c'était dangereux et qu'il n'y avait pas de sauveteurs_." Elle aimerait donc que "les postes de secours ouvrent dès qu'il fait beau parce qu'on sait que les gens vont forcément venir sur la plage et être tentés de se baigner."

à lire aussi Pourquoi des postes de secours sont-ils encore fermés sur le littoral héraultais ?

Cette ouverture à la carte est impossible d'après Laurent Sagnimorte, le chef des sauveteurs en mer de Palavas : "Il faut d'abord un arrêté du maire. Et deuxièmement, ça coûte cher aux communes si on inclut le matériel, le salaire des 18 sauveteurs nécessaires pour tenir 6 postes simultanément, etc. Au bout du bout, ce sont des impôts locaux et donc un choix à faire." Après 30 étés sur les plages héraultaise, il constate qu'il est "justifié de mettre une surveillance des plages les week-ends à partir de la mi-mai". En particulier sur les périodes charnières des ponts.

Postes de secours ouverts

2 postes sur 7 à Carnon : Centre-ville (à côté du port) et Petit Travers

: Centre-ville (à côté du port) et Petit Travers 2 postes sur 6 à Palavas-les-Flots : Rive droite (à côté du port) et Rive gauche

: Rive droite (à côté du port) et Rive gauche 2 postes sur 2 à Villeneuve-lès-Maguelone : A compter du week-end de Pentecôte

Notez également que la signalétique change cette année. Les flammes vertes, orange et rouge restent mais d'autres drapeaux apparaissent ou changent de signification. Parmi les nouveautés : une manche de vent orange (en forme de cône) pour alerter en cas de vent de terre, et donc de risque de dériver au large. Tous les détails sont à retrouver sur la façade des postes de secours.

Le reportage de Valentin BERTRAND Copier

François Rousseau, Montpelliéraine habituée de la plage de Palavas Copier