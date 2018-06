Béceleuf, France

Les 1700 habitants de Fenioux, Béceleuf et Pamplie vont désormais mieux capter ! Les deux premiers sites 4G mutualisés entre les quatre opérateurs de téléphonie mobile - Orange, Bouygues, SFR et Free - ont été inaugurés, ce jeudi, en Gâtine par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires, Julien Denormandie.

Tout ce qui peut nous amener à désenclaver nos villages, c'est une bonne chose

Et ça marche. "J'ai la 4G, fomidable !", lance Angélique Fèvre, boulangère à Fenioux. Jusqu'ici "ce n'était pas terrible". Internet sur le téléphone, "ça coupait tout le temps. C'était embêtant pour voir nos applications. On a nos machines à pains aussi connectées sur nos téléphones pour voir nos ventes, ce qu'il reste. Du coup on aura plus ce problème", se réjouit-elle.

Pour un appel téléphonique c'était aussi la galère raconte Magali, une habitante de Béceleuf : "on était obligés de bouger dans les pièces, dans la cour. J'espère que maintenant ça va aller. Tout ce qui peut nous amener à désenclaver nos villages, c'est une bonne chose".

Julien Denormandie (à gauche), secrétaire d'Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires était présent à l'inauguration © Radio France - Noémie Guillotin

"C'est plus de trois milliards d'euros d'investissements supplémentaires qui vont être faits par les opérateurs dans les zones qui souvent avaient été délaissées parce que moins rentables", se réjouit le secrétaire d'Etat Julien Denormandie. En Deux-Sèvres, 18 autres communes doivent être équipées d'ici fin 2022. Au total, ce sont 3856 communes françaises situées en zones blanches qui vont voir leur couverture améliorée.