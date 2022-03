Les premiers réfugiés ukrainiens en Lorraine, "nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre"

Déjà une centaine de familles vosgiennes se sont manifestées auprès de l'association Liouba Lorr'Ukraine pour accueillir des réfugiés. Plus de 500.000 Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe, jeudi 24 février. Parmi eux : Tania, son mari, ses deux enfants et son beau-frère. Ils ont quitté Kiev quelques heures après la déclaration de guerre de Vladimir Poutine. Ils sont arrivés lundi 28 février à Estrennes dans les Vosges, accueillis par Jacques. Il avait déjà hébergé Tania, il y a quelques années lors d'un échange.

Des retrouvailles émouvantes

"Ca faisait sept ans qu'on ne s'était pas vu, on est tombé dans les bras, l'un de l'autre, relate Jacques. J'ai demandé à Tania des nouvelles de son papa et de sa maman, elle n'a pas pu dire un mot. Elle a éclaté en sanglots." Jacques décrit une femme inconsolable, et bouleversée "d'avoir dû quitter son pays, son travail et sa famille." Ces réfugiés ont mis quatre jours à traverser l'Europe. "A la frontière polonaise, ils sont tombés sur cette queue de voitures impressionnante. Ils ont mis 38 heures pour faire les vingt derniers kilomètres." Ils ne sont restés qu'une nuit chez Jacques : ils sont déjà repartis ce mardi. Tania et sa famille veulent en effet rejoindre l'Angleterre. "Ils étaient plein d'espoir, compte tenu de l'origine du mari, qui est Pakistanais, ils ne parlent pas du tout français."

Si leur projet ne venait pas à se concrétiser, Tania et sa famille seront bien sûr les bienvenus chez Jacques.