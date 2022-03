Les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés à Coublevie

Grâce à une opération montée par des Franco-Ukrainiens depuis Coublevie, six réfugiés ukrainiens ont pu trouver asile en Isère et dans le Rhône. Ils sont arrivés ce lundi 7 mars.

Il aura fallu deux jours pour aller en Ukraine, quatre jours sur place le temps de faire marcher la logistique, puis deux jours pour revenir. Huit jours en tout, donc, pour que six réfugiés ukrainiens puissent arriver en France, trois restant à Lyon, et les trois autres étant logés à Coublevie, au nord-ouest de Grenoble. Parmi ces trois derniers, elles sont deux, une mère avec sa fille de 7 ans (et leur chat) à crécher chez Géraldine et Arnaud, un couple de Coublevitains. "Cela correspond à nos valeurs. On s'est dits que si on était dans la même situation qu'eux, on aimerait qu'on nous aide. Donc nous n'avons pas hésité", assure Géraldine, par ailleurs maman de deux enfants de 10 et 14 ans, "ravis" de rencontrer leurs nouveaux colocataires.

Nadia (au second plan), sa fille et son chat dormiront chez des Coublevitains © Radio France - Léo Corcos

La troisième, Tania, artiste peintre en Ukraine, ira dormir chez Ganna Alexandrova, qui a co-organisé cette opération. Les traits tirés mais toujours un large sourire et très disponible pour tout le monde, celle qui est aussi mère d'une enfant de 4 ans ne veut pas se tirer la couverture à elle. "Moi, je retiens l'ambiance. Là-bas, on a rencontré des gens qui sont devenus nos amis, qui nous accueilleraient si on les appelait maintenant. Oleg, qui a conduit le van avec moi, je ne le connaissais pas dix minutes avant de partir ! C'est ça qui est formidable, cette solidarité. On nous dit qu'on a du courage, mais je dis non, ce sont ceux sur place qui ont du courage !", claironne-t-elle gaiement.

Et ce ne seront pas les seuls réfugiés. Ganna et Oleg comptent repartir jeudi en Ukraine. Ils peuvent en tout cas compter sur le soutien de la maire de Coublevie, Adrienne Pervès. "Nous avons déjà un logement d'urgence de prêt, un autre le sera d'ici une semaine, et on compte sur tous les Coublevitains qui le peuvent pour accueillir des familles", explique la maire, qui a été en contact avec Ganna tout au long de son périple.

Pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Les particuliers qui souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur le site https://parrainage.refugies.info/ . Cette plateforme recense les initiatives d’hébergement solidaire. Les particuliers volontaires seront mis en relation avec des associations et partenaires associatifs "de confiance", connus de l’État.

Un formulaire à destination de toutes les personnes morales qui souhaitent mettre à disposition des hébergements pour accueillir les ressortissants ukrainiens est disponible à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine