Les premiers touristes arrivent en Périgord en ce début de mois de juillet

Les routes sont assez chargées ce week-end : c'était orange dans le sens des départs ce samedi, c'est vert ce dimanche ! En Dordogne, les touristes arrivent progressivement dans les 194 campings que comptent le département mais ce n'est pas le week-end le plus chargé pour les professionnels. Les vacanciers vont vraiment débarquer en masse le week-end prochain. Reportage au camping Le Pontet à Saint-Astier où les 150 emplacements s'annoncent complets pour l'été.

"On se ressource"

Bernard s'est installé avec sa caravane à l'ombre des arbres du camping : "Ici quand on vient dans le Périgord, on se ressource ! Cela fait du bien surtout dans le contexte sanitaire actuel" assure-t-il. Le retraité arrive de Calais comme tous les ans depuis 44 étés et toujours avec sa barque. Il vient pour la pêche "J'attends car les eaux sont encore troubles. Tous les amis vont arriver, on va pêcher en groupe". Il n'ira sans doute pas visiter lui qui connait en long, en large et en travers le département.

Un peu de pêche au programme également pour Sébastien venu avec femme et enfants du Loiret pour la semaine. Et pourtant, il reste quelques jours d'école : "Ils travaillent bien à l'école, ce n'est pas très grave pour quelques jours" confie le papa. Le soleil a enfin chassé les nuages et à quelques mètres, une famille de Clermont entame l'apéro sur la terrasse de leur mobil home. Une coupure plus que bienvenue pour la maman Fanny : "Après la période du Covid, cela fait du bien de profiter du soleil et de sortir de chez nous après ce confinement". Le petit Jules a justement bien envie de se dégourdir les jambes : "J'aime bien la piscine et l'apéro" s'amuse le petit garçon de cinq ans.

Pour fêter le début des vacances, la direction a décidé d'organiser un grand pot d'arrivée pour tous les campeurs.