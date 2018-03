Parmi les décisions importantes qui sont prises à la maternité, il y a le choix du prénom du bébé. Immédiatement après la naissance, le nouveau-né est équipé de deux petits bracelets. Des prénoms de plus en plus variés même si Sens n'échappe pas aux mode du moment.

Sens, France

En 2017, à Sens les prénoms les plus donnés pour les garçons étaient Gabriel, Léo et Nathan. Pour les filles, Léna, Manon et Inès. Ce sont donc des prénoms assez classiques et plutôt francophones qui sont les plus donnés.

Une grande variété de prénoms

Mais ils cachent deux tendances fortes : d'abord, une grande variété car les Gabriel et les Léna ne sont finalement qu'une trentaine chacun en 2017 sur plus de 3.000 naissances. Ensuite, les parents ont tendance à choisir des sonorités "à la mode". Chez les filles les prénoms en "a" restent les préférés, Emma, Sarah, Léa ou Mila en revanche chez les garçons les sonorités en "éo" comme Léo ou Timéo s'essouflent.

Les parents orthographient comme ils le veulent

Dans le Sénonais comme ailleurs dans l'Yonne, les parents veulent maintenant orthographier à leur manière. Ce qui donne par exemple beaucoup de "y" dans les prénoms habituellement en "i" comme Tyméo, Emmy ou Mya. Dernière tendance à Sens aussi les prénoms anciens reviennent à la mode Théodore, Gustave, Alexandrine ou Gisèle.