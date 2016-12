Quels sont les prénoms les plus donnés en Dordogne en 2016 ?

En 2015, Louane et Léo figuraient en tête des prénoms les plus donnés aux petits Périgourdins. Cette année, le classement a changé. Gabriel et Alice arrivent en tête.

Les Périgourdins ont fait plus de bébés en 2016 qu'en 2015 ! Plus de 2.600 naissances ont été enregistrées cette année à Bergerac, Sarlat et Périgueux soit une centaine de plus que l'an dernier. L'occasion de se demander quels prénoms ont été les plus donnés en 2016.

Chez les garçons, Gabriel arrive en tête. Chez les filles, c'est Alice qui remporte le plus de suffrages. Parmi les prénoms les plus donnés en 2016, on retrouve Louise, Lola ou encore Jade. Tom, Léo ou Jules chez les garçons. Le retour en force des prénoms plus classiques comme Jacques, Lise, ou Marius se confirme.

Décybel, Clochette, Queen

Du coté des patronymes originaux, la Dordogne n'est pas en reste. On trouve par exemple un petit Rollingx à Bergerac. Une Séréna à Sarlat... peut-être un clin d’œil à la championne de tennis. A Bergerac est né un Ken, mais pas de Barbie.

Les Périgourdins semblent très imaginatifs lorsqu'il s'agit de choisir un deuxième ou troisième prénom à leur enfant. A Périgueux, est née une petite Clochette, une Queen, un Kendji. La palme revenant au prénom Décybel : où comment mettre un nom sur ce qui sera son quotidien quand on est parents d'un bébé.