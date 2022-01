Les prénoms les plus donnés à Toulouse en 2021, une année de garçons

C'est toujours le classement lorgné par les parents ou futurs parents. Celui des prénoms les plus donnés l'année dernière aux bébés nés à Toulouse. En 2021, pas de révolution, et même un tandem royal, Louis et Louise mènent la danse. Et cette année, il y a plus eu de garçons que de filles.

Ente le 1er janvier et le 31 décembre 2021, ce sont 13.099 bébés qui ont vu le jour dans la ville rose. C'est un tout petit peu plus qu'en 2020 où 13.047 enfants étaient arrivés, chiffre équivalent en 2019.

Les garçons représentent 52% des naissances avec un peu plus de 6.800 petits Toulousains, contre près de 6.300 petites Toulousaines. Et parmi les prénoms, grand classique dans le top 10 masculin, un peu plus de fantaisie dans le top 10 féminin.

Louis, Gabriel, Léo, Raphaël et leurs copains, toujours les mêmes

Chez les garçons, les dix prénoms les plus donnés à Toulouse font dans le classicisme absolu. Après un trio Gabriel/Jules/Léo en 2020, c'est Louis qui revient en force en 2021, talonné par les habituels Gabriel et Léo.

Toujours bien placés dans ce top très select, vous en aurez forcément un dans votre crèche : Raphaël, Arthur et Adam. Jules perd cinq places mais reste dans le top 10. Jules a toujours la côte, mais moins que l'année précédente, il est 7ème désormais. Noah, Lucas, Hugo ferment le classement des dix et sont toujours aussi nombreux dans les crèches.

Au final, pas d'originalité chez les parents de garçons, les dix prénoms de Toulousains les plus donnés en 2021 sont, dans le désordre, les mêmes qu'en 2020. À une exception, Maël quitte le classement, au profit de Noah qui remonte.

En 2019, Léon, Mohamed et Paul figuraient dans le top 10, places qu'ils ont perdues en 2020 et toujours pas retrouvées en 2021.

Les reines Louise, Alice et Jade, la folie des Camille et des Alba

Les pères et mères de petites filles ont fait preuve d'un peu plus d'inspiration. Le trio gagnant cette année est l'indétrônable Louise, devant Alice qui connaît une belle progression et Jade qui était déjà dans le top 3 en 2020.

Derrière Camille, prénom moins plébiscité ces toutes dernières années et absent du top 20 en 2020, fait un retour en force fracassant au pied du podium. Enfin un peu d'originalité, l'arrivée tonitruante des charmantes Alba, inconnues encore au bataillon des prénoms préférés des Toulousains.

Avec de fortes chances de trouver une homonyme dans leurs classes, Lina et Anna confirment leur installation dans le top 10, tandis qu'Ambre qui avait fait une belle percée à la 14e place en 2020, conquiert chaque année plus de parents toulousains, elle est 8e en 2021.

Emma, médaille de bronze en 2020, dégringole à la neuvième place. Julia recule de trois rangs mais s'accroche au 10e.

Chloé, Mila et Léa perdent leur place dans ce prestigieux top 10. Les Rose, très aimées en 2019, ne figurent plus non plus dans ce classement limité.