Cette année le nombre de naissances a légèrement augmenté en Indre-et-Loire avec quelques 6 500 naissances comptabilisées fin décembre, une centaine de plus que l'année dernière. L'occasion de faire le bilan des prénoms les plus donnés pour cette année 2017.

À l'occasion de la fin d'année les maternités du département ont pu faire le bilan des prénoms les plus donnés en 2017. Du côté des garçons à la maternité de Tours, Louis et Gabriel ont séduits de nombreux parents. En effet 24 Louis et 23 Gabriel sont nés à la maternité tourangelle, qui enregistrait 3 500 naissances fin décembre. Chez les filles Alice et Jade ont été le choix de nombreux parents, avec 22 Alice et 22 Jade.

Un nombre de naissances en légère hausse

Du côté de la maternité Chambray-les-Tours, qui enregistrait 2 400 naissances en décembre, Gabriel a aussi remporté les faveurs des parents, suivi de Jules et de Paul. Du côté ces filles les prénoms Emma, Léna et Louise ont été les plus donnés en 2017.

Gabriel et Louis chez la garçons, Jade et Alice chez les filles

D'autres parents ont fait le choix de l'originalité. En 2017 Crinella, Belezina ou encore Elunay ont vu le jour. Pour les garçons les prénoms Hellohim ou Jift ont notamment été choisis.