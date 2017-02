Les présidents bretons de l'AMF inquiets sur l'extension du nouveau dispositif de demande de cartes d'identité

Depuis le 1er décembre 2016, les démarches de demande de carte d'identité ont changé en Bretagne, région test avant le déploiement national au 1er mars. Les présidents bretons de l'Association des maires de France s'inquiètent d'une généralisation prématurée du système, problématique selon eux.

Vous l'avez sans doute constaté depuis le premier décembre. Impossible de faire votre demande de carte d'identité en Bretagne, sauf si votre commune fait partie des 110 habilitées à en délivrer. C'est le résultat d'une expérimentation (dans notre région mais aussi des les Yvelines) qui s'étendra à toute la France dès le 1er mars.

Un rush dans les mairies bretonnes équipées

Un dispositif nouveau qui pose des difficultés ; les présidents bretons de l'Association des maires de France montent au créneau pour alerter l'Etat sur l'engorgement que cela crée au niveau des demandes. Pour Françoise Gatel, maire de Châteaugiron et présidente départementale de l'AMF en Ille-et-Vilaine, il n'y a pas assez de mairies équipées.

"La demande annuelle va être la même... cela va créer un embouteillage"

Ce n'est pas que le système a été mal testé... C'est qu'il n'a pas été testé du tout ! (Françoise Gatel, présidente de l'AMF 35)

Des délais plus longs pour obtenir sa carte

Nouveauté du dispositif : la prise d'empreintes en mairie © Radio France - Sarah Mansoura

Conséquence de ces embouteillages dans les mairies équipées : des délais plus longs pour obtenir votre carte d'identité ! Il faut vous déplacer deux fois, en personne, en mairie, pour la demander, et la retirer. Ce qui peut prendre en tout plus de deux mois. "Cela pose un problème de service de proximité", diagnostique Françoise Gatel.

"Les gens ne passent pas leur temps à voyager pour aller chercher une carte"

Les maires bretons de l'AMF demandent donc à l'Etat de réajuster le dispositif, ou du moins de débloquer plus de moyens. Les quatre présidents bretons ont écrit à François Baroin, président de l'AMF. Moins 4 000 euros par an sont alloués aux mairies habilitées à délivrer les cartes d'identité. Selon Françoise Gatel, il en faudrait au moins deux fois plus.