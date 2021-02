Les pressings des centres commerciaux fermés donnent rendez-vous à leurs clients sur le parking

"C'est cocasse, ça casse le rythme." Aude, la responsable du pressing de ce centre commercial, préfère rire de la situation. Depuis la fermeture de son magasin après la décision gouvernementale, elle continue de rendre les affaires à ses clients... sur le parking.

Jacques, les deux mains sur son caddie, attend Aude. Elle arrive avec son tapis dans les mains. "Je pensais que ça allait être foutu, témoigne Jacques, client du pressing. C'est bien pratique comme système." "Si on peut dépanner, on est là", rétorque Aude.

Le dépôt reste fermé

Dans ce pressing de la métropole nantaise, il suffit d'envoyer un mail au magasin pour connaître les horaires où il est possible de venir récupérer ses affaires. À Guérande, Stéphanie Moutel a mis son numéro de portable sur la grille. Elle dirige le pressing des 2S dans la galerie commerciale Côte et Mer : "Je serai au pressing samedi matin et je leur emmènerai leurs vêtements sur le parking, ils ne viendront pas dans le Leclerc."

Les pressings dans les galeries commerciales restent bien sûr fermés. Impossible de venir déposer des vêtements. Florence arrive avec ses pantalons de travail dans un sac, elle se retrouve face à la grille : "Le pressing est à l'entrée du centre commercial, et franchement il n'y a personne, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas ouvert." Direction un pressing du centre-ville pour Florence, pas contente de perdre du temps dans sa journée.