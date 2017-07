Les prévisions de circulation du 28 au 30 juillet en France et Indre-et-Loire

Samedi 29 juillet sera une des journées les plus difficiles de l'année, sur les routes et autoroutes françaises, mais le chassé-croisé entre les vacanciers de juillet et d'août commencent dès vendredi.

Dans le sens des départs :

Vendredi 28 juillet est classé orange au niveau national

Samedi 29 juillet est classé NOIR au niveau national

au niveau national Dimanche 30 juillet est annoncé orange au niveau national

Dans le sens des retours :

Vendredi orange en Auverge et Rhône-Alpes, mais vert partout ailleurs

Samedi rouge sur l'arc méditerranéen, et orange partout ailleurs

Dimanche est annoncé orange en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, mais vert partout ailleurs

En Indre-et-Loire, des difficultés très importantes sont attendues sur l'A10 dans le sens des départs uniquement vendredi dès 10H, et dans les deux sens samedi toute la journée.

Les prévisions complètes de Bison Futé sont disponibles ici