Les primes pour la rénovation énergétique décollent dans le Cher

L'habitat est à l'origine d'un quart des émissions de C02 et on estime qu'un logement sur cinq est une passoire énergétique dans le Cher. Des aides à la rénovation énergétique sont possibles. On peut aussi vous accompagner dans le montage de votre projet... Le nombre de chantiers a augmenté de plus de 30 % sur un an sur l'agglomération de Bourges. Dans le Cher, cinq conseillers sont à votre disposition. Dans le département, 561 logements ont bénéficié d'aides de l'agence nationale d'amélioration de l'habitat l'an dernier, pour 5,7 millions d'euros et 3.600 dossiers, de ma prime rénov. Des conseillers vous épaulent dans votre chantier, comme Mathieu Vignane, de la maison de l'habitat à Bourges : " Parfois, les gens viennent nous voir pour un projet de petite ampleur comme le changement de fenêtres. On met en parallèle les aides auxquelles ils peuvent prétendre et peut alors élargir le chantier pour un meilleur impact sur les économies d'énergie. On arrive à co-construire un projet. L'idée, c'est de ne pas être quand même trop ambitieux pour que le reste à charge ne soit pas trop lourd pour le ménage. C'est vraiment un travail de dentelle sur chaque projet en fonction du ménage, et de la typologie du logement. "

Depuis le 1er janvier, France Rénov regroupe les différents services pour vous aider à lancer un projet de rénovation énergétique. © Radio France - Michel Benoit

Des conseillers indispensables car le montage administratif pour bénéficier d'aides à la rénovation énergétique reste complexe : " C'est vrai cela reste compliqué " concède Mathieu Vignane. " Pour un dossier Prim Renov classique, vous bénéficierez d'une aide forfaitaire classique. Vous pouvez aussi bénéficier d'aides liées au gain énergétique engendré. Le gain minimal doit être de 35 % d'économies. Il faut calculer tout cela et les aides peuvent varier selon votre lieu de résidence." L'agglomération de Bourges a fait passer ses aides de 600.000 à 820.000 euros et veut maintenant promouvoir les matériaux bio sourcés, plus respectueux de l'environnement : " Nous espérons monter une filière locale sur des matériaux bio sourcés comme le chanvre " explique Irène Félix, présidente de Bourges Plus. " Cela peut aussi nous aider à protéger nos captages d'eau. On a donc un intérêt global à structurer cette filière-là. N'oublions pas non plus que ces travaux, c'est de l'argent qui permet de soutenir nos artisans locaux. Nous avons également travaillé à former des groupes d'artisans qualifiés capables d'intervenir sur un chantier de A à Z. " Et au moins deux conseillers supplémentaires seront recrutés cette année dans le Cher pour vous accompagner au mieux. Toutes les informations sur le site France-renov.gouv.fr