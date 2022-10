"Les prix de l'énergie explosent" : la ville de Bergerac va baisser le chauffage et éteindre les lumières

"Les prix de l'énergie explosent" : le ton de la mairie de Bergerac est presque martial, elle annonce un train de mesures pour économiser l'énergie. Non pas tellement par choix écologique, mais par nécessité économique : "En 2021, l'éclairage publique, éclectricité et gaz des bâtiments communaux représentaient 1,3 millions d’euros. On nous annonce 2,4 millions en 2023, pour une consommation identique". Même si la ville assure avoir baissé d'un quart sa consommation en dix ans, elle va aller plus loin, avec des mesures assez frappantes.

ⓘ Publicité

La mairie va d'abord baisser le chauffage, et l'allumer "le plus tard possible". Dans les écoles maternelles, il passera de 22 à 20 degrés. Les primaires resteront à 19 degrés, les vestiaires sportifs passeront de 20 à 17 degrés. Le jet d'eau sur la Dordogne est arrêté, l'ensemble des fontaines de la ville à l'arrêt. Pour ce qui est de l'éclairage public, il sera "totalement éteint de 0h30 à 6h du matin, sauf en centre-ville, hôtel de police, hôpital et pompiers".

Fontaines à sec et 20° en maternelle

Quand est-ce que les mesures seront mises en place ? La ville ne sait pas exactement : "Cela dépendra du SDE24", le syndicat départemental des énergies de Dordogne qui doit régler les horloges des quelque 170 armoires des lampadaires de la ville. La mairie a quand même choisi de conserver la magie de Noël, les illuminations seront maintenues du 9 au 31 décembre, mais elles s'allumeront une demi-heure plus tard le soir et ne s'allumeront pas le matin.

La mairie va aussi accélérer des travaux pour éviter les déperditions d'énergies dans les bâtiments avec des changements de menuiseries anticipés, régler ses ordinateurs pour qu'ils se mettent en veille plus rapidement, et autres petites mesures du quotidien. Même la police municipale devra utiliser le vélo électrique plus souvent pour les patrouilles, et se déplacer plus souvent à pied.