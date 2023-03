Les prix de l'immobilier en hausse en Moselle, et ça devrait continuer en 2023

Le marché de l'immobilier se porte toujours aussi bien en Moselle : après deux années exceptionnelles en 2020 et 2021,après la crise Covid, l'année 2022 a été tout aussi excellente. Selon la chambre des notaires de la Moselle, le nombre de transactions est en hausse de 5,6 % pour les appartements anciens, et de 5,9 % pour les maisons anciennes.

Evolution des prix de l'ancien en Moselle et à Metz. - Chambre des notaires de la Moselle

Forte hausse des prix dans le Saulnois

Le prix médian des maisons anciennes se situe à un peu moins de 200.000 euros en Moselle, et à 270.000 euros à Metz : des prix en hausse de près de 6 % en un an. Ceci dit, l'évolution est très disparate selon l'emplacement. Les secteurs de Metz et Thionville sont toujours très prisés. Mais c'est surtout, étonnement, dans le sud-Moselle que les prix ont le plus augmenté : +10 % en un an dans le pays de Sarrebourg, et +18 % dans le secteur de Château-Salins. "C'est un secteur qui est redécouvert par les acquéreurs, à proximité de Nancy et de Metz", analyse Me Catherine Claudel, notaire à Courcelles-Chaussy. "Mais surtout, les prix sont très attractifs dans ces secteurs : le prix médian d'une maison dans le Saulnois est de 124.000 euros, contre près de 300.000 dans l'agglomération messine".

L'évolution des prix des maisons anciennes, en Moselle, varie beaucoup d'un secteur à l'autre. - Chambre des notaires de la Moselle

Pour les appartements anciens, même tendance à la hausse : le prix médian du m2 est de 2.000 euros en Moselle, et de 2.400 euros à Metz. Dans le neuf, cela peut monter jusqu'à 5.000 euros. Pour 2023 : les prix ne devraient pas baisser. Mais le nombre de ventes commence à ralentir : cela a commencé au dernier trimestre 2022, et la tendance ce confirme en ce premier trimestre 2023. En cause, la baisse du pouvoir d'achat, et la remontée des taux d'intérêts : "Ils sont en moyenne à 4 % en ce moment. Cela peut effrayer : les clients étaient habitués à emprunter à des taux autour de 1 % ces dernières années", estime Me André Lombardi, le président de la chambre des notaires de la Moselle. "Mais cette remontée des taux ne doit pas inquiéter. D'ici la fin de l'année, les taux seront d'environ 5 %, on revient à des choses que l'on a connu il n'y a pas si longtemps. Mais c'est donc le moment d'acheter !".

Prix médian du m² pour les appartements anciens en Moselle. - Chambre des notaires de la Moselle

Origine géographique des acquéreurs de biens immobiliers en Moselle. - Chambre des notaires de la Moselle

Nouvel audit énergétique au 1er avril 2023

Les notaires de la Moselle lancent un avertissement aux propriétaires : au 1er avril prochain, un nouvel audit énergétique entre en vigueur. Les propriétaires d'habitations qui présentent un diagnostic de performance énergétique (DPE) en F ou G, les plus gourmands en énergie, devront obligatoirement proposer une évaluation des travaux à faire : il n'y aura pas d'obligation de les réaliser, mais l'acquéreur sera informé du coût que cela représente. Me Lombardi craint que cela ne bouleverse le marché de l'immobilier : "Les propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux seront peut-être contraints de baisser leur prix de vente. Les investisseurs pourraient profiter de l'aubaine pour acheter."

Depuis le 1er janvier dernier, les pires passoires énergétiques sont déjà interdites à la location . La mesure sera étendue à tous les biens classés G en 2025, aux biens classés F en 2028 et aux D en 2034. Selon les estimations nationales, 400.000 logements pourraient ainsi sortir du marché locatif : "C'est énorme, et c'est une mauvaise nouvelle, au vu de la pénurie de logements que l'on connaît", estime André Lombardi. L'audit énergétique obligatoire sera lui aussi étendu aux lettres E puis D ces prochaines années : "Il faudra peut-être revoir ce calendrier, sans quoi cela va devenir un vrai problème".