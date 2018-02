Paris, Île-de-France, France

Acheter un logement dans la capitale coûte de plus en plus cher. Le mètre carré atteint 9.040€ : du jamais vu à Paris. C'est 700 euros de plus qu'en 2016, soit une hausse de +8,6%. La Chambre des notaires d'Ile-de-France estime même qu'on va se rapprocher des +9,3% ces prochaines semaines. La hausse des prix ne devrait pas s'arrêter là car les acheteurs sont particulièrement nombreux à Paris. Les taux d'emprunt, qui restent bas, facilitent les achats. Les Français qui reviennent d'Angleterre après le Brexit sont acheteurs. La suppression de l’impôt sur la grande fortune amène de nouveaux clients.

Douze millions d'euros pour un appartement dans le 7e arrondissement

L'appartement le plus cher signalé par la Chambre des notaires est un duplex de 310 m2 situé aux Invalides (7e arrondissement). Il s'est vendu 38.700 euros le mètre carré soit près de 12 millions d'euros (hors frais d'agence et droit de mutation) en 2017.

Les écarts se creusent entre Paris et le reste de l'Ile-de-France

Un prix au mètre carré de plus de 9.000 euros à Paris, c'est deux fois plus qu'en petite couronne et largement au-dessus des prix pratiqués en grande couronne où le mètre carré est à moins de 3.000 euros.

C'est en Essonne que les prix de l'immobilier sont les plus bas avec 2.500 euros le mètre carré.