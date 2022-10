« Les proches des aidants ont un rôle à jouer », selon une spécialiste gardoise

À l’occasion de la journée nationale des aidants, Kim Iker, responsable du département sciences humaines et sociales à l’Institut méditerranéen des métiers et de la longévité était l’invité de France Bleu Gard Lozère, ce jeudi matin. Selon elle, 54% des aidants sont des aidants qui s’ignorent. Leur quotidien peut être parfois entièrement dédié au proche dont ils s’occupent. « Un aidant peut avoir tendance à s’oublier. Ils ont souvent besoin d’être écoutés. C’est pour ça que leur entourage ont un rôle à jouer, en leur rappelant de ne pas s’oublier », conseille Kim Iker.

Selon une étude publiée par l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, un tiers des aidants se disent désemparés et presque les deux tiers se disent en difficulté morale. Bien souvent, les aidants ignorent leurs droits et ne savent pas non plus qu’ils peuvent, dans certains cas, obtenir un statut. Mais le manque d’informations et les difficultés de la procédure ne les poussent pas à le demander. « Pour les y inciter, notre rôle, au sein de l’Institut méditerranéen des métiers et de la longévité, c’est donc d’essayer de les mettre en relation avec des associations, comme l’AOD (l'Association des aidants d'Occitanie) qui pourront les accompagner. »

Ce jeudi, l’Institut méditerranéen des métiers et de la longévité organise des ateliers et des stands informations autour des aidants, de 9h30 à 19h30, à l'Esat Osaris, domaine de la Bastide, à Nîmes.

