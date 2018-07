Valensole, France

Le plateau de Valensole, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, est connu pour ses immenses champs de lavandes. Depuis quelques années, il attire de plus en plus de touristes du monde entier, qui viennent profiter de ces paysages éphémères quand la lavande fleurit entre mi-juin et la fin du mois de juillet. Ces touristes faisaient jusque-là le bonheur des producteurs, mais aujourd'hui, ce succès provoque aussi des incivilités, qui empoisonnent la vie des producteurs.

Des règles à respecter

Laetitia Angelvin et sa famille exploite 200 hectares de lavande. Elle accueille volontiers les touristes, pourvu qu’ils respectent quelques règles :

On ne marche pas sur les plantes, on les arrache pas, on ne les coupe pas pour faire des bouquets, parce que des agriculteurs en proposent. Et surtout on ramasse ses poubelles, ce qui parait normal mais qui n’est pas évident pour tout le monde

Deux promeneuses, Yvonne et Christine, constatent les faits en rentrant d'une ballade : "On vient de voir qu’ils laissent leurs saletés. Les gens font n’importe quoi, ils rentrent, cueillent tout…On enlève [aux producteurs] le pain de la bouche !"

Cueillette sauvage interdite

Clément Balcon est guide-conférencier dans les Alpes de Haute Provence. Lui, qui emmène souvent ses clients sur des champs de lavande ou de vignes, travaille avec des producteurs : à chaque voyage, il doit prévenir ses clients de la conduite à tenir : "La première des incivilités, c’est sur la route. C’est un paysage particulièrement beau, du coup les gens ne font pas trop attention, décident de s’arrêter sans faire attention aux autres, c’est très dangereux".

Par ailleurs, la notion de propriété privée n’est pas bien établie, donc les gens se permettent la cueillette sauvage, ou s’allongent dans les plantes, laissent leur détritus

Si la situation ne s'arrange pas, quelques producteurs envisagent même de grillager leur champs, quitte à changer le visage d'un paysage qui symbolise la Provence dans le monde entier.