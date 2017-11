Les producteurs de sapins de Noël "dans les starting blocks"

La coupe des sapins de Noël a démarré mercredi 22 novembre chez Normandie Sapin, une exploitation de Saint-Martin-de-Cenilly dans le centre-Manche.

Les sapins de Noel seront bientôt en vente dans les jardineries et pour cela, on s'active en ce moment. chez les producteurs. A Saint-Martin-de-Cenilly, près d'Hambye, Normandie Sapin livre chaque année 7.000 sapins en quelques semaines. Un reportage à réécouter ici.

Premières livraisons dans quelques jours

L'abattage a démarré ce mercredi 22 novembre. "On est dans les starting-blocks car les premières livraisons sont prévues pour la semaine prochaine" raconte Dorothée Lebrun, la fondatrice de Normandie Sapin. Ses clients ? Des jardineries, des pépiniéristes de la région Normandie, mais aussi des collectivités, des associations et même des cirques. "On doit les couper, tailler les pied et les mettre en filet. On reste une exploitation à taille humaine, donc on parvient à tout faire en un mois".

Les plus gros sapins, 4 à 5 mètres, sont coupés à la tronçonneuse. © Radio France - Lucie Thuillet

Le Nordmann a toujours la cote

"Nous produisons essentiellement du Nordmann", explique Dorothée Lebrun. C'est l'espèce la plus demandée, celle qui ne perd pas ses épines. Nous produisons également un peu d'épicéa.

La Normandie, région productrice

Selon une étude de FranceAgriMer en 2013, 7% des cultures françaises de sapins de Noël se font sur le territoire de l'ex Basse-Normandie. La région n°1 pour l'arbre de Noël est la Bourgogne.