Les producteurs de Vaucluse recyclent déjà leurs plastiques agricoles

En Vaucluse, des agriculteurs recyclent le plastique de leurs serres ou de leur paillages. l'initiative est unique en Europe : ce sont les agriculteurs eux même qui ont monté leur filière de recyclage à Pernes-Les-Fontaines.

1.500 tonnes de plastiques agricoles deviennent chaque année des sacs poubelles ou du mobilier urbain.

ⓘ Publicité

A Paris, les représentants de 175 pays sont au siège de l'UNESCO pour rédiger un accord sur le plastique.

Emmanuel Macron a parlé d'une "bombe à retardement si nous ne faisons rien car la consommation de plastique devrait tripler d'ici 2060".

Les spécialistes réunis à Paris s'interrogent sur les obligations à renforcer pour limiter l'usage des plastique.

En Vaucluse les agriculteurs de RécupAgrie s'appliquent déjà à eux-mêmes des obligations pour recycler le plastique.

Pas de fraises sans plastique mais il est recyclé

Dans cette serre de fraises bio à Pernes-Les-Fontaines, beaucoup de plastique : Michel Recordier, le président de RécupAgrie explique que le plastique est indispensable. "C’est même obligatoire puisqu'on n’a plus d'herbicides ou de produits pour désinfecter". Le producteur montre ses rangs de fraises : "le plastique noir, c'est pour éviter l'herbe et garder l'humidité au sol. La serre, ça protège de la canicule. Honnêtement sans plastique, on ne pourrait pas produire sur nos exploitations".

Recycler coûte cher mais c'est obligatoire pour être un agriculteur certifié

Mais tout est recyclé dans un centre créé à Pernes-les-Fontaines ; 360 producteurs de Vaucluse y déposent 1500 tonnes de plastiques agricoles par an, de la ficelle à la serre en passant par les films de paillages ou de tours de palettes. Cette démarche a un prix pour les producteurs : "ça nous coute cher : pour le paillage, chaque agriculteur paye 155 euros hors taxe la tonne*. Dès qu'il faut nettoyer un plastique, ça coute cher parce qu'il faut laver et broyer pour donner un plastique propre aux recycleurs. Mais un plastique propre comme les bâches de serre ou le goutte-à-goutte, ça ne coute rien"*.

Les serres du Vaucluse deviennent du mobilier urbain

Ce plastique devient ensuite des sacs poubelles ou du mobilier. Michel Recordier estime que 85% du plastique agricole des adhérents de RécupAgrie est recyclé. Et quand les spécialistes à Paris parlent de nouvelles contraintes, les 360 agriculteurs du Vaucluse se les appliquent déjà : "on n'a pas le choix : on est obligé de passer par le recyclage. On a tous des certifications qui nous demandent de prouver ce qu'on fait des plastiques usagés. Nous, RecupAgrie, on donne des attestations pour les agriculteurs qui les mettent dans leur cahier de culture pour prouver qu'ils font un effort de recyclage. Des agriculteurs qui se gèrent eux même, on est les seuls en Europe ! Mais il n’y a pas que l'agriculteur, il y a aussi les consommateurs. Il y a de moins en moins de plastiques dans les achats du quotidien mais on en retrouve toujours. C'est à chacun de faire son tri ! "

La filière en plein essor, une nouvelle usine de recyclage des plastiques agricoles s'installe dans l'Herault à Vendargues pour les agriculteurs du sud.

Michel Recordier, président de RécupAgrie, recycle 1.500 tonnes de plastiques agricoles © Radio France - Philippe Paupert