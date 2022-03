Les produits à base d'iode font un carton dans les pharmacies

Les azuréens sont nombreux à s'être posés la question en regardant en boucle les images angoissantes de la guerre en Ukraine. Dois-je me prémunir contre une possible catastrophe nucléaire ? Micheline aussi a eu cette interrogation mais comme beaucoup d'azuréens, elle s'est raisonnée: "Je me suis dit c'est peut-être plus prudent et puis on ne sait jamais, déjà avec Tchernobyl quand on nous avait dit que le nuage s'était arrêté à la frontière on avait compris qu'on nous mentait alors." "Et puis je me suis raisonné et je n'en ai pas acheté", poursuit cette niçoise. Mais de quoi parle-t-elle ? Que voulait-elle acheter quand on sait que les pastilles d'iode en cas de risques nucléaires sont exclusivement distribuées par l'Etat dans un rayon de 20 km autour d'une centrale ?

Direction une pharmacie.

"Nous avons des compléments alimentaires à base d'iode, explique Parfait Acco, pharmacien sur Nice. Ce ne sont pas du tout des pastilles d'iode. Ces compléments ne servent à rien sauf à rassurer les gens. Nous avions tellement de demandes que nous les avions mis en tête de gondole. On en vendait plein. Mais nous avons décidé de les retirer des devantures. C'est de notre responsabilité." D'autres officines confirment l'engouement pour ces produits. Des magasins de matériels de sécurité sont également sollicités. "On vient nous voir pour des pastilles d'iode qu'on n'a pas, explique Jean-Stéphane Bagoee, le gérant de Securipol à Nice. Mais on nous demande aussi des masques anti-nucléaire ou même des combinaisons. Les gens sont inquiets, ca se sent. Mais depuis la crise du covid, on sent que certains ont perdu le sens du discernement".