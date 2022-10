Les produits de marques ne sont pas meilleurs que les premiers prix, selon une étude de l'UFC-Que Choisir

L'inflation dure et oblige la plupart des Français à chercher des moyens de faire des économies. Au moment de faire ses courses, les produits alimentaires premiers prix permettent par exemple de moins dépenser. Mais sont-ils moins bons pour la santé que leurs concurrents des marques ?

Les marques, pas forcément meilleures que le premier prix

Non, assure l'UFC-Que Choisir dans une enquête publiée dans son numéro du mois de novembre qui sort ce jeudi. Elsa Abdoun qui a dirigé cette enquête explique à nos confrères de France Inter . "Les lasagnes Lidl sont identiques aux lasagnes Marie qui sont deux fois plus chères, elles sortent de la même usine", commence-t-elle.

"On peut faire des économies sans aucune conséquence dans la recette", ajoute Elsa Abdoun. L'UFC-Que Choisir a testé 12 produits (confiture, saucisse sèche, pizza, biscuits, etc.), et les marques premiers prix se classent en tête du palmarès à huit reprises. Pour Elsa Abdoun, voilà pourquoi il faut bien faire attention aux étiquettes.

S'aider des applis pour trouver les bons plans

"C'est un travail du consommateur, ce qui peut prendre du temps, et c'est pour cela qu'il existe des applis gratuites qui peuvent aider à trouver les meilleurs produits. Mais sinon, on regarde les ingrédients, le nutriscore. Ce n'est pas parce qu'on va aller chercher le premier prix qu'on aura quelque chose de moins bien", détaille-t-elle.

"Et il ne faut pas forcément tout de suite aller vers la marque la plus chère en se disant que cela va être meilleur", conclut Elsa Abdoun.