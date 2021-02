"Les produits d'hygiène sont trop chers" raconte Linda, étudiante à Montpellier

1 500 kits avec des produits d'hygiène ont été distribués aux étudiants dans les cités universitaires des Arceaux, Colombière et Voie Domitienne jeudi après midi à Montpellier. Des produits offerts par les laboratoires Fabre.

1 500 étudiants Montpelliérains ont récupéré des kits contenant du shampoing, du gel douche et du gel hydroalcoolique ce jeudi dans les cités universitaires des Arceaux, Colombière et Voie Domitienne. 200 kits étaient aussi offerts à Béziers, ce mercredi. Les produits offerts par les laboratoires Fabre étaient distribués par le personnel du CROUS. "Les produits d'hygiène sont trop cher. Je dois payer mon loyer à 200 euros, mes courses et le restaurant universitaire" raconte Linda, étudiante de 22 ans qui vit avec 400 euros de bourses par mois.

Des difficultés à trouver un job étudiant

Abdel a lui aussi 22 ans. Il est arrivé d'Algérie en septembre pour ses études de sciences du langage. "Je vis sur mes économies mais si je n'arrive pas à trouver un job étudiant dans un ou deux mois, ça va être compliqué" alerte-t-il. Le jeune homme dépense 247 euros pour son loyer et 50 euros pour ses courses tous les mois. Il cherche un emploi dans tous les domaines mais impossible de se faire embaucher avec la crise sanitaire. Alors les produits d'hygiène de luxe sont les bienvenus pour Abdel.