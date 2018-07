Indre-et-Loire, France

Il y avait comme un petit air de gourmandise sur la route des vacances à la mi-journée ce samedi sur l'aire de repos de Maillé sur l'A10 dans le sens nord sud. Sur cette petite aire calme et ombragée, les traditionnels bancs et tables en bois dédiés au pique-nique sont recouverts d'une nappe à carreaux rouge et blanc, il y a aussi une grande tablée qui a été installée. Au menu des produits de Touraine et notamment un vrai bon sandwich composé d'un bon pain confectionné par les artisans boulangers d'Indre-et-Loire, de rillettes de Tours, de pommes et du véritable fromage de chèvre AOP Sainte-Maure-de-Touraine. Une vraie surprise pour cette famille de cinq personnes qui a pris la route ce matin du Pas-de-Calais direction la Dordogne.

Nous avions prévu notre pique-nique et s'arrêter sur une aire de repos de l'A10 et puis on a eu la chance de découvrir cette manifestation, du coup on a dégusté les produits locaux juste après notre pique-nique à nous, c'est une bonne surprise, nos trois enfants sont très contents. Sandwich, jus de pomme et en dessert des macarons, tout ce qu'il faut pour qu'ensuite ma femme conduise et que je dorme à côté ! ce n'était pas prévu mais comme j'ai beaucoup mangé, la sieste s'impose - Anthony

300 pique-nique ont ainsi été distribués dans un sac durant la pause déjeuner, une opération qui est une première sur l'A10. Rien que sur cette journée de samedi, Vinci autoroutes attendait environ 75 000 véhicules sur l'A10 à la barrière de Sorigny en direction du sud.