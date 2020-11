Les professeurs du lycée Jean de la Taille de Pithiviers exercent leur droit de retrait

Ce vendredi, les 32 professeurs présents au lycée Jean de la Taille de Pithiviers ont exercé leur droit de retrait. La raison de ce mouvement : le manque d'agents territoriaux. C'est une information France Bleu Orléans : les 9 agents qui assurent le nettoyage des locaux ainsi que les flux d'entrée et de sortie des élèves doivent s'isoler, sur demande de l'ARS. L'un d'entre eux s'est révélé positif au coronavirus, les autres sont cas contacts. Sans ces agents, "les conditions sanitaires ne sont pas respectées" explique Caroline, professeur de lettres et d'histoire au lycée. "Nous n'avons pas d'agents pour assurer la maintenance et le nettoyage de nos salles [en plein] protocole renforcé."

On est en alerte attentat, il faut contrôler les entrées dans l'établissement

Le lycée, qui compte environ 400 élèves et une quarantaine de professeurs, est également, comme tous les établissements scolaires, en alerte attentat. "Il faut contrôler les entrées dans l'établissement, on craint une intrusion qui ne pourrait pas être détectée par les agents" poursuit Caroline. En urgence, la Région qui gère le personnel territorial a envoyé deux agents d'une entreprise privée pour remplacer les absents. Pas suffisant, estiment les professeurs, qui ont prévenu le chef d'établissement qu'ils exerceraient à nouveau leur droit de retrait si la situation se reproduit lundi.

Dès jeudi soir, la direction de l'établissement a envoyé un mail aux parents d'élèves pour leur demander de garder les enfants à la maison. Ce genre de situation pourrait se reproduire dans les jours à venir dans le Loiret : les organisations syndicales CGT, FO, FSU et SUD appellent à la grève des personnels de l'Education nationale le mardi 10 novembre, notamment car elles estiment que toutes les mesures ne sont pas prises pour assurer la sécurité sanitaire en pleine pandémie.