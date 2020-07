Les professeurs et personnels du CFA de Châteauroux dans la peau des élèves en pâtisserie

Trente collaborateurs du CFA des métiers de Châteauroux se sont portés volontaires pour participer à des ateliers métiers encadrés par des professeurs dans chaque spécialités. Ce mercredi, la pâtisserie était à l'honneur.

Le nouveau laboratoire de pâtisserie du CFA de Châteauroux en effervescence pour la fabrication de la pâte à choux © Radio France - Sylvain ROGIE

Au programme, il faut confectionner un Paris-Brest, des chouquettes ou encore des macarons. Six femmes passionnées de pâtisserie sont en attente de précieux conseils. Avec les oreilles et les yeux grands ouverts. Gérard Calas est professeur en pâtisserie : "L'idée c'est de faire connaître notre métiers aux personnes qui n'ont pas l'habitude de pâtisser. J'ai des collègues ici qui travaillent dans les bureaux et qui n'ont pas l'occasion de venir dans notre laboratoire. Là c'est une super initiative. La différence avec les jeunes qui passent leur CAP, c'est qu'elles sont très attentives et elles posent beaucoup de questions pertinentes."

Vicky est professeure de sciences appliquées. Elle est ravie de partager ces moments là : " j'aime beaucoup la pâtisserie, je n'ai pas beaucoup de temps pour pâtisser à la maison. Du coup l'occasion est belle, non seulement d'apprendre mais aussi de partager un moment convivial avec les collègues." Corinne est la plus heureuse. Elle va fabriquer son dessert préféré : Le Paris-Brest : "J'ai quelques bases en pâtisserie mais je n'arrive pas à réussir la mousse praliné en revanche la pâte à chou ça va mais je vais pour la première fois faire des macarons je suis contente. Du coup c'est une véritable chance d'apprendre tout ça ! C'est que du bonheur." L'occasion aussi d'apprendre tout un tas d'astuces : Gérard Calas montre à ses élèves comment sucrer les chouquettes : il dispose énormément de sucre au bord de sa plaque de cuisson puis avec un mouvement de va-et-vient, le sucre, comme par magie, se dépose sur la pâte des chouquettes

Un moment très apprécié par les professeurs et personnel de l'établissement, c'est la répartition du sucre sur la pâte des macarons © Radio France - Sylvain ROGIE

L'objectif est atteint. Non seulement ces passionnés de pâtisserie ont passé un agréable moment dans le laboratoire du CFA des Métiers Châteauroux à découvrir le métier de pâtissier en se familiarisant avec les techniques. La dégustation a aussi été un très bon moment de partage.