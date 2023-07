Les professionnels de la protection de l'enfance en Sarthe manifestent après la mort d'un garçon de 3 ans

Le services de la protection de l'enfance en Sarthe sont à l'os et il faut débloquer en urgence des moyens. C'est le message porté par une soixantaine d'agents et éducateurs qui, munis de casseroles, ont manifesté, ce vendredi midi 7 juillet 2023, devant l'annexe du Conseil départemental, place Croix de Pierre au Mans. Cette manifestation, à l'appel de la CGT et de la CFDT, intervient quelques jours après la mort d'un petit garçon de 3 ans , tombé du troisième étage de son immeuble à Sablé-sur-Sarthe, samedi 1er juillet.

Cet enfant n'aurait pas dû se trouver chez lui puisqu'un juge avait ordonné son placement deux jours avant. Une situation "inadmissible" estiment ces professionnels de la protection de l'enfance telle Marine Drouard, éducatrice spécialisée. "On ne voudrait jamais vivre des choses aussi dramatiques. On n'est jamais prêt pour ça. Mais lorsqu'il n'y a pas assez de places, pas assez de moyens, pas assez de volonté de la part du Département, forcément on en arrive à des drames. Et on risque d'en avoir d'autres, encore et encore".

Des enfants en attente de placements depuis un an

Selon les représentants syndicaux, 80 enfants sont aujourd'hui en attente de placement en Sarthe. "Il va falloir que le Conseil départemental prenne la mesure de la situation" s'insurge David Gavaret, éducateur et délégué CGT chez Inalta, "parce que là on ne parle pas de jeunes simplement en difficulté. On parle de mineurs en danger, on parle de décisions judiciaires de placement qui ne sont pas appliquées alors que le danger est avéré". Malgré cela, les délais peuvent être longs, "certains mineurs sont en attente depuis un an".

Une enquête de l'Igas

Le département, en charge de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), répond avoir créé 133 places d'accueil depuis 2020. Mais la demande est croissante. En début d'année, 1 625 mineurs étaient ainsi confiés à l'aide sociale à l'enfance, contre 1 360 en 2017. "On entend. Le département met de l'argent. D'accord. Mais ce n'est pas assez" réplique David Gavaret. "D'ailleurs, l'Igas (l'inspection générale des affaires sociales) mène actuellement une enquête sur le département. On verra les conclusions en octobre. Mais ça montre bien que l'Etat s'inquiète de ce qui se passe au Conseil départemental de la Sarthe".

L'Igas avait déjà réalisé une enquête suite à la mort en novembre 2021 en Sarthe d'un bébé de 13 mois qui faisait l'objet de mesures de protection de l'enfance. Dans son rapport final il y a un an, l'Inspection générale des affaires sociales mettait en avant de multiples défaillances et soulignait des problèmes structurels telle "la saturation de l’offre" concernant "les placements, notamment pour la tranche des 0-3 ans". Elle avait conclu : "La persistance de ces risques laisse craindre la réitération de telles situations".