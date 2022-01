Les professionnels du BTP veulent embaucher des migrants à Confolens en Charente

Dans la région de Confolens en Charente, un groupement d'employeurs du bâtiment et des travaux publics recherche des salariés. De leur côté, des migrants du Centre d'Accueil et d'Orientation cherchent du travail. Les promesses d'embauches restent lettre morte à cause de tracasseries administratives.